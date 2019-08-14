المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إقامة

أبدى متعامل مع مصرف الهلال دهشته من طلب موظف البنك إحضار جواز سفره، للحصول على صورة ضوئية من إقامته السارية بالدولة، على الرغم من أن المتعامل أظهر بطاقة الهوية الإماراتية التي تظهر صلاحية الإقامة، وعند اعتراض المتعامل على الطلب أبلغه الموظف بأن تلك هي تعليمات المصرف المركزي.

درّاجات

تتزايد أعداد الدرّاجات النارية، التي تعمل بخدمات توصيل الأطعمة في شوارع دبي، خصوصاً في مناطق مثل المدينة العالمية، وواحة دبي للسيليكون، وأبدى سائقون انزعاجهم من عدم اكتراث بعض سائقي هذه الدرّاجات خلال قيادتهم بالشوارع، مطالبين بزيادة وعيهم بإجراءات القيادة الآمنة.

بنك

شكا متعامل مع بنك دبي الإسلامي كثرة المكالمات الهاتفية التي يتلقاها بشكل شبه أسبوعي، ويقدم المتصلون فيها عروضاً للاقتراض. وطالب المتعامل بوضع قيود على موظفي البنك لعدم تكرار مثل هذه الاتصالات.

إزعاج

لاحظ قرّاء أن شركات تسويق ومبيعات بدأت تتبع أسلوباً جديداً عند الاتصال بالمستهلكين في دبي، عبر الاتصال من أرقام هواتف من خارج الإمارة، ووضع خاصية انشغال الرقم، عند محاولة الاتصال بالرقم، لتجنب تقديم شكاوى الإزعاج بحق مندوبي المبيعات بتلك الشركات.

مخلفات

اشتكى قارئ يسكن في شارع خالد بن سعيد بالشارقة، إلى جانب شوارع أخرى، من قيام بعض السكان بإلقاء المخلفات والقمامة، خارج الصناديق المخصصة لها، مشيراً إلى أنها تتسبب في تشويه الشارع، إضافة إلى التلوث البيئي، وأنها تكون مرتعاً للحشرات والجرذان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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