المصدر: الشارقة – الامارات اليوم

بطاقة استيعابية لـ 8 مركبات توفر خدمات مميزة

"رافد" تدشن "أوتو إكسبرس" لصيانة المركبات في خورفكان

دشنت شركة رافد لحلول المركبات، صباح أمس فرعاً جديداً من محطة أوتو إكسبرس، أحد أبرز المنشآت الخدمية في مجال صيانة وإصلاح المركبات، في مدينة خورفكان بمنطقة الزبارة، وذلك ضمن خطتها الرامية لتوفير محطات معنية بالعنابة بالمركبات التابعة لحكومة إمارة الشارقة والأفراد بالمقرب من المدينة.

وأوضح سالم المدفع، مدير عام شركة رافد لحلول المركبات، أن "أوتو إكسبرس" منشأة متكاملة لإصلاح السيارات المستوردة والمحلية، توفر العديد من خدمات الصيانة للمركبات، بدءاً من إصلاح المكابح، وتغيير الزيوت، فضلاً عن خدمات التشخيص، وإصلاح أنابيب مسار العادم، إضافة إلى حلول متكاملة وشاملة، حيث يتمحور موقعها الأول في مدينة الشارقة في منطقة العزرة، وجاء تدشين الفرع الجديد من قبل رافد في مدينة خورفكان، كخدمة نوعية للمركبات بالمنطقة نظراً لبعدها النسبي عن مدينة الشارقة.

وبين أن المحطة تضم فريق عمل متكامل، من فنيين معتمدين من معهد جودة خدمات السيارات ومعهد قطاع السيارات، ما يساهم في توفير خدمات مميزة ذات جودة نوعية، تحقق أعلى نسبة رضا للمتعاملين، لافتاً إلى أن المحطة تعمل بطاقة استيعابية توفر خدماتها لـ 8 مركبات في آن واحد، إضافة إلى ركن خاص للاستقبال وانتظار المتعاملين، يكفل الراحة التامة والخدمات المميزة لهم خلال انتظارهم بعد تسليم المركبة، وحتى واستلامها بعد تجربة استثنائية.

وأكد أن المدفع أن "أوتو إكسبرس"، من شأنها تقديم خدمات صيانة لأسطول مركبات حكومة الشارقة بأكملها ولعملاء آخرين، من خلال المرافق و البنية التحتية المتطورة، واستخدام المعدات الحديثة، لافتاً إلى أن ورشة الصيانة تعد من أكثر استخداماً و حداثة في الدولة، والهدف هو ضمان تنفيذ جميع أعمال الصيانة بسلاسة لتلبية معايير الجودة ولتحسين عمر السيارة.