الزفين يسلّم والد السويدي سيارة «النقاط البيضاء»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

سلم مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، والد المواطن سيف عبدالله بن سلطان السويدي، السيارة التي فاز نجله بها في جائزة نظام النقاط البيضاء التي نظمتها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وفاجأ الزفين عائلة السويدي بتوصيل السيارة إلى منزلهم في منطقة الخوانيج، بحضور مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العقيد جمعة بن سويدان، ومنسق عام برنامج نظام النقاط البيضاء، المقدم صلاح عبدالله الحمادي، ورئيس قسم العلاقات العامة والتسويق بمجموعة هيلز للإعلانات، بشار دبابنة.

ويأتي تسليم السيارة لوالد سيف السويدي بعد اختيار اسم نجله بين الفائزين الملتزمين بنظام النقاط البيضاء، وذلك في قرعة السحب التي تم إجراؤها خلال حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين حيث فاز سيف بجائزة السيارة عن فئة مبادرة «الشباب أمانة».

وهنأ الزفين والد سيف بفوز نجله بالسيارة، وأثنى على حرصه على الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء المروري يهدف إلى تكريم وتحفيز السائقين المتميزين الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية والقيادة بالصورة الآمنة وتلافي أخطاء الآخرين وإيجاد بيئة مرورية آمنة يرتفع فيها مستوى الإحساس بالأمن على الطريق من جميع مستخدميه.

بدوره، عبر والد سيف السويدي عن سعادته بفوز نجله بنظام النقاط البيضاء، داعياً الشباب والفتيات إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للحركة المرورية، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء يعتبر نظاماً فريداً من نوعه على مستوى العالم، ويشجع السائقين على الالتزام بقوانين السير حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، ومقدماً الشكر لشرطة دبي على هذه اللفتة والجائزة النوعية لتكريم نجله بسبب التزامه بقوانين السير.

من جانبه، أثنى دبابنة على الشراكة الفاعلة بين شرطة دبي ومجموعة هليز للإعلانات في نظام النقاط البيضاء للسنة السادسة على التوالي، مؤكداً أن نظام النقاط البيضاء يلعب دوراً مهماً في تشجيع السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور والتقليل من الحوادث.

• والد السويدي دعا إلى الالتزام بالقوانين المنظّمة للحركة المرورية.

والد السويدي:

• «النقاط البيضاء» تشجع السائقين على الالتزام بقوانين السير.