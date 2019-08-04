20 دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى الأحد.. ودولتان الإثنين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تباينت رؤية هلال ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد، حيث تحتفل بالعيد يوم الأحد 11 أغسطس الجاري 20 دولة، منها: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، فيما تحتفل دولتان بأول أيام العيد يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، هما سلطنة عمان والمملكة المغربية.

وشرح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد عودة، لـ«الإمارات اليوم»، أن اعتقاد بعض الناس أن جميع الدول الإسلامية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، اعتقاد خاطئ، لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريباً يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى.

وأكد عودة أن الدول الإسلامية تحدد موعد حلول عيد الأضحى على أرضها، بناء على رؤية الهلال عندها، وهو أمر مقبول من الناحية الشرعية، ولا توجد مشكلة عليه.

وأشار إلى أن العديد من الدول الإسلامية أعلنت أن أمس، السبت، هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس. ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنغلاديش، إضافة إلى الهند، ودول إسلامية أخرى في إفريقيا.

وكانت السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، مساء الخميس الماضي، وأكدت أن أول من أمس، الجمعة، هو غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأيدتها دار الإفتاء المصرية، معلنة أن يوم الجمعة الثاني من شهر أغسطس الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم السبت هو يوم عرفة، والأحد الموافق الـ11 من أغسطس الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون السبت يوم وقفة عرفة، والأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، في سلطنة عمان، عدم ثبوت رؤية الهلال. وعليه يكون يوم الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة. وأمس، السبت، هو غرة شهر ذي الحجة، ويكون الإثنين 12 أغسطس الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك. كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن أمس السبت هو فاتح شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون الإثنين 12 أغسطس الجاري.