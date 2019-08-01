انخفاض أضرار الحوادث على الطرق الاتحادية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت نائب مدير إدارة الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة ميرة بن هندي، انخفاض عدد الأضرار الناتجة عن الحوادث على الطرق الاتحادية، خلال العام الجاري، بفضل المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهذا الخصوص، والعمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن دعم مؤشرات السلامة المرورية على الطرق الاتحادية وتحقيق المستهدفات، يأتيان ثمرة الجهود المشتركة بين وزارتي تطوير البنية التحتية والداخلية، والمتعلقة بمشروع تعزيز ممكنات تقليل الوفيات والسلامة المرورية، وتقليص زمن الاستجابة على الطرق الاتحادية، بهدف تحقيق مستهدف خفض الوفيات على الطرق الرئيسة في الدولة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ودعت مستخدمي الطريق المستفيدين من خدمة تقييم قيمة أضرار الحوادث على الطرق الاتحادية، إلى الحصول على الخدمة عبر تطبيق الوزارة الذكي للهواتف، لافتة إلى أن الوزارة طورت خدماتها، بهدف توفير الجهد والوقت على متعامليها.