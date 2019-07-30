شرطة الشارقة تنهي معاناة امرأة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

تفاعلت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة مع شكوى وردت إلى برنامج البث المباشر عبر إذاعة نور دبي، من امرأة (عربية) أفادت فيها بتوقف أجهزة التكييف في الشقة التي تقطنها برفقة أبنائها الخمسة الصغار بينهم طفل رضيع في إمارة الشارقة، ما جعل أسرتها تعاني الحر الشديد خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، المقدم أحمد المري، حرص القيادة على تعزيز التكافل والتعاون مع أفراد المجتمع، وتجسيد القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وتفعيلاً لمسؤوليتها المجتمعية، قامت الإدارة بتوجيه مباشر من قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بالتواصل مع صاحبة الشكوى، وإنهاء معاناتها على الفور.

وبدورها تقدمت المرأة صاحبة الشكوى بوافر الشكر والامتنان إلى قائد عام شرطة الشارقة على متابعته الحثيثة وتفاعله السريع مع شكوتها وإزالة مسبباتها، ما أدخل السعادة والسرور على أفراد أسرتها، مشيدة بكرم أهل الإمارات وهم يحققون أسمى معاني التسامح على أرض الواقع.

المرأة تضرّرت من توقف أجهزة التكييف في شقتها.