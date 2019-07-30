ورش تدريبية للراغبين في الترشح لعضوية «الوطني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات ورشاً تدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في كل من أم القيوين وأبوظبي ودبي، خلال الفترة من الأول إلى السادس من أغسطس 2019، في إطار الإعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ودعت اللجنة جميع أعضاء الهيئات الانتخابية والراغبين في الترشح لعضوية المجلس لحضور هذه الجلسات، التي سيتم تنظيمها وفقاً للجدول التالي: في إمارة أم القيوين سيتم تنظيم محاضرة في الأول من أغسطس في مسرح مركز أم القيوين الثقافي، في حين سيتم في الرابع من أغسطس 2019 تنظيم محاضرة في أبوظبي في قاعة المؤتمرات – الطابق الثاني في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في حين سيتم في دبي تنظيم محاضرة في السادس من أغسطس 2019 في القاعة الكبرى بنادي ضباط شرطة دبي، كما سيتم تنظيم جميع المحاضرات في وقت محدد من الساعة 7:30 إلى 9:30 مساء الأيام التي سيتم فيها تنظيم المحاضرات.

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه: «تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات هذه الورش التدريبية لإثراء معرفة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بجميع الإجراءات المتعلقة بعملية الترشح، وستسهم هذه الورش في إكساب الراغبين في الترشح الخبرة العملية، التي تمكنهم من الإحاطة بجميع القواعد والضوابط القانونية الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، وبما يضمن الإلمام بالحقوق والواجبات والالتزامات، التي تقود إلى تنفيذ حملة انتخابية متميزة، تتعزز معها فرص النجاح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019».