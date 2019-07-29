700 مؤسسة في دبي ملتزمة ببيان السعرات الحرارية على قوائم الطعام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت بلدية دبي إن مبادرتها لتوفير معلومات السعرات الحرارية على قوائم الأطعمة، التي أطلقتها أخيراً، حظيت بتجاوبٍ من المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة، متوقعة مشاركة أكثر من 700 مؤسسة غذائية في المبادرة، شاملة فروعها، بتوفير معلومات السعرات الحرارية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، خالد شريف العوضي: «أبدت المؤسسات الغذائية الكثير من الحماس لتوفير معلومات السعرات الحرارية للأطعمة التي تقدمها، الأمر الذي يعكس نهج التميز والريادة في إمارة دبي، وهي خطوة أساسية تجاه تحقيق صحة أفضل».

وأكد عدد كبير من المؤسسات الغذائية ومجموعات الضيافة، رغبتها في الالتزام ببيان السعرات الحرارية على قوائم الطعام الخاصة بها قبل نهاية العام الجاري، وأثنت البلدية على تجاوب المؤسسات من خلال توفير معلومات السعرات الحرارية للأطعمة للمستهلكين، وهو أحد التوجهات الأساسية نحو مكافحة السمنة.

وذكرت البلدية أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الوعي بالقيمة الغذائية للوجبات التي يتناولها المستهلكون بدبي، حيث تسعى من خلالها إلى تشجيع المؤسسات لاتباع الشفافية في توضيح السعرات الحرارية على كل الأغذية الجاهزة، سعياً إلى دعم الجهود الرامية لتخفيض معدلات السمنة والأمراض المتعلقة بها.