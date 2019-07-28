اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لعضوية "الوطني"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين التي تتوزع على جميع إمارات الدولة، والتي ستفتتح أبوابها بشكل رسمي لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 18 ولغاية 22 أغسطس 2019.

وقد حددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز بحيث يتمكن جميع الراغبين في الترشح من الوصول إليها بيسر وسهولة على النحو التالي: في إمارة أبوظبي، تم تحديد مجموعة من المراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق (2)، وفي العين فقد تم تحديد قاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة فقد تم تحديد مجلس مدينة زايد، وأما في دبي فقد تم تحديد قاعة حتا (سي - دي) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارقة فسيتم قبول استلام طلبات الترشح في قاعة رقم (1) بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي عجمان سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في "متحف عجمان"، في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة سيتم استلام الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة فسيتم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن.

وبينت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوفر فيهم الشروط الدستورية وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات إجراءات الترشح وفقاً للتعليمات التنفيذية بأن يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 أغسطس ولغاية 22 أغسطس 2019، وأن يقدم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، وتقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح في الأماكن التي حددتها اللجنة.

وأوضحت اللجنة الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح، حيث ينبغي على المتقدم بطلب الترشح، سواء بنفسه أو من خلال الوكيل إبراز بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى رسم تسجيل بقيمة 1.000 درهم يدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني عند تقديم طلب الترشح وغير قابل للرد.

وعلى الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية الترشح للانتخابات ويشغلون في الوقت ذاته وظيفة عامة، سواء كانت اتحادية أو محلية، تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 03/‏‏‏09/‏‏‏2019 وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات 05/‏‏‏10/‏‏‏2019، ولذوي الصفة العسكرية، يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 03/‏‏‏09/‏‏‏2019 وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات 05/‏‏‏10/‏‏‏2019.

وإذا ما رغب أحد أعضاء السلطة القضائية في الترشح للانتخابات، فيجب عليه تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وأما بالنسبة إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية 03/09/2019.

ودعت اللجنة كافة المواطنين للتحقق على ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية للانتخابات، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، أو عبر التطبيق الذكي الذي يحمل عنوان "اللجنة الوطنية للانتخابات" الموجود على متجر آبل ومتجر جوجل، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005، أو زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود اسمائهم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي يمثلها.