1.5 مليون مسافر متوقع عبر «مطارات دبي» خلال موسمي «الحج» وعيد الأضحى

المصدر: وجيه السباعي – دبي

كشف مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، العميد طلال الشنقيطي، عن خطة استثنائية للتعامل مع تزايد أعداد المسافرين عبر مطارات دبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع التعامل مع مليون ونصف المليون مسافر، خلال موسمي الحج وعيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشنقيطي، لـ«الإمارات اليوم»، أن فريق «هويتي»، الذي يضم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وشرطة دبي، والجمارك، ومطارات دبي، جاهز لاستقبال المسافرين وتسهيل إجراءاتهم خلال موسمي الحج وعيد الأضحى، لضمان سلاسة الإجراءات، وحل جميع المشكلات التي قد تواجههم خلال سفرهم.

وأكد أن خطة الاستعداد تشمل زيادة أعداد الموظفين من خلال تقليل الإجازات، وتكوين فريق عمل إضافي يعمل فترة مؤقتة خلال موسم الحج، وتنفيذ حملات توعية للمسافرين تحثهم على مراجعة كل أوراق سفرهم، والتأكد من سلامتها، وضرورة حضورهم قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات على الأقل، لإنهاء الإجراءات سريعاً.

ولفت الشنقيطي إلى أن «إقامة دبي» وفرت 122 بوابة ذكية للقادمين والمغادرين عبر مطارات دبي، لتشجيع المسافرين على استخدام البوابات الذكية ليصل عدد مستخدميها حالياً إلى 22% من عدد المسافرين، لرفع عدد مستخدميها إلى 50% من إجمالي المسافرين قبل نهاية العام الجاري، فيما ستقدم الكاونترات الحديثة (99 كاونتراً)، في صالات القادمين والمغادرين في مبنى (3) بمطار دبي الدولي خدماتها إلى الفئات التي يصعب عليها استخدام البوابات، مثل الأطفال، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين.

وذكر أن «إقامة دبي» حققت رقماً قياسياً في إنجاز معاملة المسافرين عبر الكاونترات لتصل إلى 11 ثانية، فيما تراوح مدة إنجاز المعاملة عبر البوابات الذكية ما بين سبع وتسع ثوان، مؤكداً أن الإدارة وضعت معدلاً زمنياً للتعامل مع تزايد أعداد المسافرين وفق خطتها، بحيث يتم إنجاز معاملات 550 مسافراً خلال سبع دقائق بحد أقصى، الأمر الذي يحد من طوابير الانتظار على كاونترات الجوازات.

وتابع الشنقيطي: «إن الإجراءات التي تنفذها الإدارة للتسهيل على الحجاج تتم من خلال لجنة شُكلت خصيصاً لهم، وكذلك تم تخصيص كاونترات خاصة بهم في صالات مطارات دبي، والتنسيق مع حملات الحج مسبقاً، للحصول على قائمة بأسماء الحجاج قبل وصولهم إلى المطار، لتسهيل إجراءات سفرهم، وإعطائهم نشرات توعية حول سلامتهم، فضلاً عن استقبالهم خلال عودتهم».

يقدم مركز الخدمات في مطار دبي الذي يعمل على مدار الساعة، للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المواطنين المتعلقة بتجديد جواز سفرهم، وإصدار الإقامات للمقيمين، ممن أنهوا كل الإجراءات السابقة.

فيما يهدف فريق «هويتي» المكون من أفراد من «إقامة دبي» والشرطة والجمارك ومطارات دبي، إلى تقديم كل أوجه المساعدة للمسافرين، وإبراز قيم وسمات الهوية الإماراتية خلال سفر المسافرين واستقبالهم.

أرقام

■256 كاونتراً لخدمة المسافرين والقادمين في مطارات دبي.

■122 بوابة ذكية موزعة على جميع أبنية المطار.

■1.5 مليون مسافر متوقع خلال موسمي العيد والحج.

■7 ثوانٍ لعبور البوابات الذكية و11 للكاونترات.

■إنهاء إجراءات 550 مسافراً كل 7 دقائق.

■22% من المسافرين يستخدمون البوابات الذكية.