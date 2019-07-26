«طرق دبي» تثقّف طلاب جامعة الفلاح بـ «أمّن معلوماتك»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة تعريفية لطلبة كلية الاتصال الجماهيري بجامعة الفلاح في دبي، عن أمن المعلومات، من خلال محور «أمّن معلوماتك»، وذلك في إطار تقديم خبرات الهيئة عن «آلية مواجهة الهجمات الإلكترونية».

وقال مدير إدارة الأمن والرقابة، خالد الحمادي، إن الورشة جاءت في إطار توعية الطلاب الجامعيين بكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة الهجمات الإلكترونية، التي قد تصيب الأنظمة والبرامج التقنية.

وأضاف أن الورشة سلّطت الضوء على برامج التجسس، والرسائل الاحتيالية والمُقرصنة، والابتزاز الإلكتروني وكيفية استدراج الضحايا، والمخاطر المتعلقة بالخصوصية، وكلمات المرور، وحذف البيانات بطرق غير آمنة.