«الدفاع المدني» تنشر ثقافة الوقاية بـ «سلامة المنشأة»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، مبادرة «سلامة المنشأة»، المنبثقة عن حملة التوعية «وقايتك هدفنا»، بهدف تعزيز الحماية والسلامة، ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وتهدف مبادرة «سلامة المنشأة» إلى توفير مقومات الوقاية والسلامة بالمصانع ومنشآت العمل، للحد من الحوادث المحتملة التي قد تسبب أضراراً للعامل أو للمنشأة، وذلك من خلال إلزام أصحاب المنشآت بالتخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في منشآتهم، وتنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي. ودعت القيادة العامة للدفاع المدني أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة، التي حددتها «الدفاع المدني» لسلامة المنشآة والوقاية من مخاطر الحريق.كما تهدف الحملة إلى إلزام العاملين باستخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل، وتدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق والإخلاء والتعامل مع الحوادث، فضلاً عن توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل للتعامل مع الإصابات البسيطة، مع ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال في أماكن آمنة.