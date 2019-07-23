متصل يبلغ بلدية الشارقة عن هروب أضحية وآخر يلقي شعراً

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على استقبال جميع ملاحظات الجمهور، من خلال مركز الاتصال والتعامل معها على الفور والتواصل مع الإدارات المعنية في البلدية بشأنها، كما أنها تتعامل معها بمنتهى الجدية، رغم ورود مكالمات غير طارئة في كثير من الأحيان، حيث يعمل مركز الاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، موضحة أنها تتلقى مكالمات غير طارئة فأحد المتصلين يبلغ عن شخص يلقي شعراً، وآخر عن هروب أضحية، وثالث يطلب تفعيل شبكة الإنترنت.

وأكد مدير إدارة بلديات الضواحي في البلدية، عاطف الزرعوني، أن مركز الاتصال على الرقم 993 استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 55 ألفاً و873 مكالمة تنوّعت بين استفسارات عامة وطلبات خدمة وبلاغات عاجلة واقتراحات وملاحظات، وشكلت الطلبات 18%، و67% استفسارات أخرى، و15% بلاغات عاجلة.

من جانبه أفاد رئيس قسم مركز الاتصال بالوكالة، عبدالله البريمي، بأن البلدية فعلت العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية على موقعها الرسمي ضمن خطتها للتحول الذكي الشامل، إلى جانب التفاعل الآني مع متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية التفاعلية عبر الهواتف المتحركة، فضلاً عن استقبالها الملاحظات والشكاوى عبر صندوق الشكاوى المخصص في مراكز الخدمات التابعة لها.

وأشار إلى أن الموظفين يتعاملون مع جميع المكالمات ويتم متابعة الملاحظات وإخبار المتصل بإنجازها فور الانتهاء منها، كما أن هناك مكالمات غير طارئة تصل إلى المركز.

وأكد أن مركز الاتصال لديه خطة لاستقبال الأعداد الزائدة من المكالمات في حالات الطوارئ والأزمات أو الحوادث العارضة، من خلال زيادة عدد الموظفين في الورديات في أوقات الذروة، وقد يتطلب ذلك العمل لساعات إضافية.