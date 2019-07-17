«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات تطويرية للمطار

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، عدداً من المقترحات التطويرية لمطار الشارقة الدولي، واستعرض رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي بن سالم المدفع، أهمية المقترحات التي تأتي ضمن خطط المطار الرامية إلى توفير أفضل البيئات المحفزة للمسافرين وشركات الطيران.

وعرض الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، ردّ هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة المناطق الحرة، موضحاً أن المناطق الحرة في الإمارة حريصة على تعزيز التنافسية من خلال تطبيق التسهيلات والحوافز وتقديم خدمات مميزة بما يخدم هذا القطاع المهم، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والاجتماعية والصحية والتعليمية، ضمن منظومة شاملة تخدم المجتمع في كل الجوانب.

كما عرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رد الدائرة على توصيات المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة، بشأن سياسة دائرة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الدائرة حريصة على تطوير قطاع النقل الجوي وجميع أنشطة الطيران في إمارة الشارقة، ومواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع المهم من مختلف الجوانب.

كما اعتمد المجلس دليل الشارقة الصناعي الذي من شأنه الإسهام في إيصال المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية الجديدة والقائمة للمستثمر، ولممارسة أنشطة القطاع الصناعي بكل سهولة ويسر من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

وأفاد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سلطان عبدالله بن هده السويدي، بأن دليل الشارقة الصناعي يعد الأول من نوعه في الدولة، ويضم إجراءات وخدمات 10 جهات محلية واتحادية ذات الصلة بالقطاع الصناعي.