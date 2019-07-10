بلدية دبي تنشئ 15 حديقة منزلية لكبار المواطنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي مواصلة تنفيذ المبادرة المجتمعية "حدائق كبار المواطنين"، من خلال إنشاء المزيد من الحدائق المنزلية في 15 منزلاً لكبار المواطنين خلال العام الجاري، الذين تنطبق عليهم المعايير.

وأكدت في بيان صحافي اليوم أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، واستراتيجيتها في مشاركة المجتمع وتواصل فعّال واستدامة بيئة المدينة.

وأشارت إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في تحقيق الأثر الإيجابي على صحة كبار المواطنين بإسعادهم ودمجهم في المجتمع، من خلال إنشاء حدائق زراعية داخلية في منازلهم مما يحفزهم على الحركة والإنتاج.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن الرعاية والاهتمام بكبار المواطنين تكريما وتقديرا لهذه الفئة المؤثرة في المجتمع، وإيمانا من سموه بالدور الفاعل والإيجابي الذي يقومون به في سبيل تماسك النسيج الاجتماعي والبناء والتوجيه والتحفيز لأبناء المجتمع، حرصت البلدية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي على تقديم كافة أوجه الدعم بما يرضيهم ويسعدهم، عن طريق تصميم وتنفيذ الحدائق المنزلية لكبار المواطنين بدون مقابل.