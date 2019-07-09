شرطة الشارقة تطلق حملة توعية للمسافرين براً

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في فرع التوعية والإعلام المروري، حملة توعية مرورية تحت شعار السفر براً وسلامة الإطارات، بهدف تعزيز السلامة المرورية والاشتراطات اللازم توافرها في المركبة لضمان صلاحيتها للسير على الطرق الخارجية، وضمان سلامة السائق ومرافقيه من التعرض لحوادث مفاجئة نتيجة عدم صيانة المركبة أو لعدم وجود التجهيزات التي تساعد المركبة وراكبيها على السير مسافات طويلة.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، المقدم عبدالرحمن خاطر، إن الحملة تأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى توعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات للسير لمسافات طويلة والتأكد من صلاحيتها، وما إلى غير ذلك من وسائل اشتراطات السلامة كافة وفقاً للمعايير والمقاييس الواجب توفرها لضمان سلامة السائقين ومرافقيهم، وتستمر الحملة إلى يوم 20 من يوليو الجاري.

والجدير بالذكر تقوم شرطة الشارقة ببث رسائل عبر المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستوى الوعي المروري بأسباب الحوادث القاتلة وطرق تجنبها، واشتراطات سلامة المركبة وتجهيزها للطرق الطويلة.