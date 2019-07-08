شرطة أبوظبي تطلق حملة «صيّف بأمان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات وأخذ التدابير الوقائية، قبل مغادرة المنازل بنية السفر، وذلك في إطار حملة «صيّف بأمان».

وحث مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، الجمهور على حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة كالبنوك، مؤكداً ضرورة تركيب كاميرات المراقبة ذات النظام المطور في المنازل للحماية من أي حركة مشبوهة في المنزل ومحيطه.

ولفت إلى أهمية إجراء صيانة دورية للمنازل، والتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء والغاز للحماية من مخاطر الحريق والتماس الكهربائي في الصيف، وإبلاغ الجيران في حالة السفر، حفاظاً على الممتلكات.

وتتضمن الحملة الصيفية مجموعة من أنشطة التوعية، من أبرزها المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلي، ومشاركة متطوعي «كلنا شرطة» في التوعية الأمنية، ومنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية والرسائل النصية ومحاضرات التوعية وشاشات مراكز التسوق والسينما وأجهزة الصراف الآلي.

ويشارك في الحملة إدارات من قطاع الأمن الجنائي، ومديرية الطوارئ والسلامة العامة في قطاع العمليات المركزية، والإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارتا المعلومات الأمنية والإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، وشركاء استراتيجيون.