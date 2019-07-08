بلدية دبي تُلزم مُلاك المباني بتنظيف وصيانة الخزانات مرتين سنوياً

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

وجّهت بلدية دبي جميع مُلاك المباني في الإمارة بالتعاقد مع شركات تنظيف خزانات مياه معتمدة لديها، في إطار حرصها على جودة وسلامة مياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، ولما فيه مصلحة المستهلك.

وقرّرت البلدية في تعميم أصدرته إدارة سلامة الغذاء أخيراً بإلغاء التعميم الخاص بالتفتيش على خزانات مياه الشرب لعام 2018، وتحويله إلى نشاط اختياري، مع إلزام ملاك المباني بتنظيف وصيانة الخزانات مرتين على الأقل سنوياً، من خلال التعاقد مع شركة تنظيف معتمدة من قبل البلدية.

وتضمن القرار فحص مياه الشرب بمباني دبي مرتين على الأقل سنوياً، مع إلزام صاحب المنشأة أو مالك البناية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، في حال أظهرت نتائج المختبر أو تفتيش بلدية دبي عدم مطابقة المياه للشروط.

وكانت البلدية ألزمت في تعميم أصدرته عام 2017 جميع المدارس الحكومية والخاصة في دبي بتنظيف خزانات المياه، وصيانتها بصفة دورية، من خلال التعاقد مع شركة تنظيف خزانات معتمدة من قبل البلدية.

وشدّدت على المدارس بالتأكد من أن جميع خزانات المياه وشبكات توصيلها، داخل مباني المدرسة مطابقة للمواصفات المعتمدة، ودليل الرقابة على مياه الشرب.

كما أصدرت البلدية تعميماً سابقاً شددت فيه على ضرورة الالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي للسيطرة على بكتيريا الليجيونيلا في أنظمة المياه الصادرة عنها، وإجراء الصيانة لجميع أنظمة وشبكات المياه، التي تشمل خزانات المياه، وأبراج التكييف، وشبكات المياه الحارة والدافئة والباردة، وأحواض المياه العلاجية، والنوافير ومرطبات الهواء، وغيرها، وأن تتم المحافظة على نظافتها، ومعالجتها دورياً للسيطرة والتقليل من مخاطر التلوث ببكتيريا الليجيونيلا، أو التلوث الجرثومي.