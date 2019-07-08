«كهرباء ومياه الشارقة» تعلن عن مِنَح دراسية للمواطنين المتفوقين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن فتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين، للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة ابتداءً من 30 يونيو، ويستمر التسجيل حتى 5 أغسطس 2019.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، أن برامج المنح الدراسية للطلبة والطالبات المواطنين المتفوقين، تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الطلاب المتفوقين، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، خصوصاً في التخصصات الفنية.

وأوضحت رئيسة قسم المنح الدراسية خولة بن هدة، أن استقبال الطلبات سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتقدم الأوراق والمستندات المطلوبة بالألوان، ولن تقبل أي أوراق تسلم باليد في مقر الهيئة، أو فروعها، أو أي جهة أخرى، ويستطيع الطالب الراغب في التقدم معرفة الأوراق المطلوبة للمنحة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن الاستفسار عن أي بيانات عن المنح الدراسية في مكتب الرحمانية تقاطع رقم 6 بجوار مدخل مكاتب إدارة الخدمات المشتركة.