«محمد بن راشد للإسكان» تنفذ 1216 مسكناً جديداً للمواطنين مستقبلاً في 4 مناطق بدبي

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تنفيذ أربعة مشروعات سكنية مستقبلاً، تضم 1216 مسكناً جديداً في أربع مناطق بإمارة دبي، تشمل منطقة الخوانيج الثانية (1046 مسكناً)، ومنطقة حتا (26 مسكناً)، والورقاء الرابعة (144 مسكناً)، إضافة إلى بناية في منطقة عود المطينة الثالثة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش: «تراعي المؤسسة عند تنفيذ المباني الالتزام بأعلى درجات الجودة، والمعايير والمواصفات الخاصة بالأبنية الخضراء المعتمدة في الإمارات»، مضيفاً أن المؤسسة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين في إمارة دبي، وتحقيق متطلبات الحياة ورفاهية العيش، والوصول إلى أعلى مستويات الحياة الكريمة، بحيث تسعى في خطتها الاستراتيجية (2015/‏‏‏2020) إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دبي 2021، لجعل دبي المكان المفضل للعيش.

وأوضح قرقاش خلال عرض تقديمي تحت عنوان «مسكن لكل مواطن»، تم تقديمه خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أخيراً، أن المؤسسة ستوزع 1803 وحدات سكنية على المواطنين، خلال العامين الجاري والمقبل، بواقع 500 مسكن في منطقة عود المطينة الأولى، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، و397 مسكناً في المنطقة نفسها، و96 شقة سكنية في منطقة القوز الثانية، و464 شقة سكنية في المحيصنة الرابعة، و346 مسكناً في حتا.

وأنجزت المؤسسة خمسة مشروعات سكنية، تشمل مشروع المبادرة بكلفة 539 مليوناً و52 ألفاً و929 درهماً، والذي يتكون من 292 مسكناً منفصلاً، تتضمن أربع غرف نوم، و208 مساكن متلاصقة بعدد غرفتي نوم، ويتكون تصميم المشروع من أربع واجهات تتنوع بين الطراز الإسلامي والطراز الأندلسي والطراز المحلي والطراز الحديث، بمساحات أراضٍ سكنية مختلفة، وتم بناء المشروع بمواصفات عصرية، تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء.

والمشروع الثاني في منطقة عود المطينة بكلفة 564 مليون درهم، الذي يتكون من 397 مسكناً، متنوعة بين عدد من الطرز المعمارية (الإسلامية والمحلية والأندلسية والحديثة)، والتي تراعي جميعها إمكانية التوسع، وزيادة عدد أفراد الأسرة مستقبلاً، حيث يكون لكل مسكن محيط واسع، ومواقف للسيارات، فضلاً عن غرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن، وأما من الداخل، فإن التصميم يشمل حماماً مستقلاً وخزائن حائط لكل غرفة، إضافة إلى مطبخ مجهز، وغير ذلك من العناصر التي تحقق الراحة للساكنين.

والمشروع الثالث في منطقة القوز، بكلفة 102 مليون و610 آلاف درهم، ويتكون من ثلاث بنايات سكنية، وتتكون البناية الواحدة من طابق أرضي يشمل مواقف سيارات، إضافة إلى ثلاثة طوابق تتضمن شققاً سكنية، مرتبطة معاً على حرف (U)، بإجمالي 96 شقة سكنية، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 153 ألفاً و174 قدماً مربعةً، وبُنيت الشقق السكنية على ثلاثة أنواع، بواقع 18 شقة مكونة من غرفة نوم، و48 شقة مكونة من غرفتي نوم، و45 شقة مكونة من ثلاث غرف نوم، مع غرفة خادمة في كل شقة، إضافة إلى مساحة خضراء، وألعاب أطفال بين المباني السكنية مع قاعة انتظار.

والمشروع الرابع في منطقة المحيصنة الرابعة، بكلفة 405 ملايين و300 ألف درهم، والذي يتكوّن من 20 بناية سكنية، تشمل طابقاً أرضياً، يتكون من مواقف سيارات، وأربعة طوابق شقق، بإجمالي 464 شقة، وتبلغ مساحة أرض المشروع 522 ألفاً و44 قدماً مربعةً، وبُنيت الشقق السكنية على ثلاثة أنواع، بواقع 64 شقة مكونة من غرفة نوم، و368 شقة من غرفتين، و32 شقة مكونة من ثلاث غرف مع غرفة خادمة في كل شقة، ويحتوي المشروع على مصلى في الطابق الأرضي في بنايتين من المباني المركزية، إضافة إلى مساحات خضراء وألعاب أطفال بين المباني السكنية.

والمشروع الخامس في منطقة حتا بكلفة 565 مليون درهم، يتألف من نموذجين، الأول مكون من طابقين، ويحتوي على أربع غرف نوم، والنموذج الثاني مكون من طابق واحد يحتوي على غرفتي نوم، بإجمالي 346 مسكناً، وتشمل المساكن ملاحق خدمية تتكون من غرفة خادمة ومخزن وموقف سيارات لكل مسكن، وتحرص المؤسسة على تنويع واجهات هذه المساكن بين ثلاثة طرز، هي الإسلامية والمحلية والأندلسية.