حكام الشــارقة وعجمـان وأم القيــــوين ورأس الخيمة يؤدون صلاة الجنازة على جثمان خــــالد بن سلطان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وأدى الصلاة، إلى جانب سموهم، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ثم توجّه أصحاب السمو الشيوخ إلى مقبرة الجبيل ليوارى جثمان الفقيد الثرى.

إلى ذلك تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، بقصر البديع، التعازي من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، وأعيان البلاد والوزراء والسفراء والمسؤولين، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، في وفاة نجله المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وذلك في قصر البديع.

وقدم الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، راجين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموهم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي لسموهم، سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

برقيات تعازٍ

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وبعث خادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو حاكم الشارقة ولأسرة الفقيد، ببالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ حاكم الشارقة من كل سوء.

وقد تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب سلطان عُمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكل أفراد أسرته الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم صاحب السمو حاكم الشارقة والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كذلك، برقية تعزية ومواساة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، معرباً في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه الصبر والسلوان.

وتلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أيضاً، برقية تعزية ومواساة من الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله، جلت قدرته، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة من رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والنقابات المهنية والمنظمات الدولية.