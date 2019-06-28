«دبي 2021» خطة عملية لترسيخ المجتمع المتآلف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشكل خطة دبي الاستراتيجية 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 17 ديسمبر 2014، خطة عملية ومنصة رئيسة لترسيخ قيم التسامح في الإمارة، وإقامة مجتمع متلاحم متماسك، تسوده قيم إيجابية تعزز التنمية بشتى جوانبها.

وتنظر الخطة إلى مستقبل دبي عبر منظورات شاملة ومتكاملة، تتضمن منظور الفرد والمجتمع، إذ تتناول السمات المرجو توافرها في أفراد مجتمع دبي، مواطنين ومقيمين، للنهوض بتعزيز مسيرة التنمية، ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة، إضافة إلى تقديم وصف للمجتمع المثالي في تماسكه وتلاحمه، واحترامه لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام.

وتأخذ الخطة في الحسبان التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين وزائرين، سواءً في تفاعلهم فيما بينهم، أو في تفاعلهم مع عناصر البنية الحضرية، والخدمات المرتبطة بها، اجتماعية كانت أم اقتصادية.

وتؤكد الخطة أن دبي، بمجتمعها المتنوع والمتآلف، تعد حالة فريدة في المنطقة برمتها، بفعل سياسات رسخت قيم التعايش المشترك وتقبل الآخر، والالتقاء معه على مفاهيم التسامح والاحترام والتواصل، منذ نشأة الإمارة، الأمر الذي أسهم في إيجاد مجتمع متعدد الثقافات، يمتلك من مقومات الاستمرارية والنجاح ما يجعله نموذجاً للتعاضد والتكاتف.

وتعنى الخطة بتعزيز هذا النهج لما له من أهمية في إثراء المدينة، ونموها، وتطورها، بصفتها ملتقى للأفكار الإبداعية من مختلف أنحاء العالم. كما يولي أولوية للأسرة، باعتبارها النواة الأساس والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد فرصة النمو والتطور.

وتولي أهمية كبرى للإدماج الاجتماعي لفئات المجتمع كافة، بمن فيهم ذوو الإعاقة والأفراد الأكثر عرضة للتضرر.

وتستهدف الخطة، أيضاً، إقامة مجتمع متنوع، يمتلك المقومات الديمغرافية للاستمرار، خصوصاً أن دبي تحظى بتركيبة سكانية مستدامة، اقتصادياً وديمغرافياً، ومتعددة الثقافات بشكل ينظر إليه على أنه مصدر إثراء وفخر، ومجتمع متوافق ومتعاضِد، ويتبنى قيماً إنسانية مشتركة.

كما تنص الخطة على أن يمنح مجتمع دبي لأفراده الشعور بالعدالة والمساواة في التعامل، ويتوافقوا فيما بينهم على قيم إنسانية مشتركة، تقوم على التسامح وعلى مبادئ العيش المشترك، إضافة إلى أنه مجتمع يقوم على ركيزة قوامها الأسر والمجتمعات المتلاحمة، إذ تعد الأسر والمجتمعات المتآلفة في دبي الحاضنة الطبيعية، التي توفر للفرد فرصة النمو والتطور، وتقوم بدور أساس في تنشئة الأطفال على قيم التسامح والمسؤولية الفردية.

وتؤكد أن دبي توفر لمواطنيها، والقاطنين فيها، وزائريها، تجربة ثرية وذات جودة عالية، سواءً كمكان للعيش أو العمل أو للزيارة، وهذه القيمة الإيجابية هي ما تسعى الخطة للحفاظ عليه، وتعزيزه، وتنميته بما يجعل من دبي مدينة تضاهي أفضل مدن العالم في جودة الحياة.