بلدية دبي: عدد عمال النظافة في ممشى المارينا كافٍ

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

نفت بلدية دبي وجود أي تقصير في نظافة ممشى مرسى دبي مارينا، أو وجود نقص في عدد عمال النظافة اللازمين للقيام بهذه المهمة.

وأكدت البلدية في رد لـ«الإمارات اليوم» على شكاوى نشرتها الصحيفة لمرتادين تحدثوا عن وجود أكياس بلاستيكية، وعلب مشروبات غازية على أطراف الممشى، أنه تمت زيارة الممشى لمدة يومين من قبل المعنيين بالبلدية، برفقة شركة النظافة ومندوب المطور، وتبين أن مستوى النظافة بممشى مرسى دبي جيد جداً.

وقالت إنه في بعض الأحيان، يقوم بعض المارة برمي مهملات، لكن تتم إزالتها فوراً، مع العلم أن عدد العمال كافٍ جداً لتغطية عمليات النظافة، وبالسرعة المرجوة، التي تتم على أعلى المستويات الفنية. ودعمت البلدية ردها على تلك الشكاوى بصور التقطتها خلال الزيارات التي قام بها موظفوها للممشى.

ويعد «مرسى دبي»، الذي أطلقته «إعمار العقارية»، أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث ضخامته وإطلالته البحرية.