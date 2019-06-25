شرطة دبي تعتمد 5 مبادرات أمنية ومجتمعية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

اعتمد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خمس مبادرات أمنية ومجتمعية، تمثلت في مبادرة الأسرة المثالية لمجتمع آمن، وإنشاء مركز لمكافحة غسل الأموال، وتشكيل فريق للتعامل مع الآلات المسيرة عن بعد، واستخدام الأنظمة الذكية الحديثة في العمليات الشرطية، وإنشاء وحدات أمنية في مدارس إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الخلوة الاستراتيجية للقادة 2019، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والأفراد، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتعزيز إسهامات الأنظمة الذكية في العمليات الشرطية.