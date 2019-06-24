رسائل تنبيه بإفساح الطريق أمام دوريات شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دشنت شرطة الشارقة جهاز بث رسائل التنبيه بإفساح الطريق أمام دوريات الشرطة، الذي تقرّر استخدامه حديثاً بدوريات شرطة الشارقة، والذي يقوم ببث رسائل عبر الموجات اللاسلكية لأجهزة الراديو بالمركبات المحيطة بلغات عدة، بهدف تنبيه المركبات الأخرى إلى إفساح الطريق أمام الدورية وتمكينها من الوصول سريعاً إلى موقع البلاغ في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأوضح مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أن الجهاز يحتوي أيضاً على ثلاث رسائل صوتية مسجلة الأولى: تنبه إلى وجود سيارة شرطة تقترب، والثانية: للتنبيه إلى وجود سيارة شرطة متوقفة في الأمام، والثالثة: إلى وجود سيارة شرطة تقترب من التقاطع وترجو التوقف.

ودعا سائقي المركبات إلى الالتزام بإفساح الطريق أمام مركبات الشرطة والطوارئ والمواكب الرسمية، لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذراً من إعاقة حركة تلك المركبات، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً، يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع البلاغات.

ولفتت القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية، والتي تنص عليها المادة (54) من قانون السير والمرور الاتحادي، بمعاقبة مرتكبها بدفع غرامة مالية قدرها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط مرورية، سوف يتم تطبيقها اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، سعياً لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضمان وصول مركبات الشرطة والطوارئ إلى مواقع البلاغات في أقل زمن ممكن.