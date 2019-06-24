«وقايتك هدفنا» تعزّز إجراءات السلامة العامة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية حملة «وقايتك هدفنا»، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسة للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة التي حددها الدفاع المدني لسلامتهم ووقايتهم من مخاطر الحريق.

ويشارك في الحملة عدد كبير من شركاء الدفاع المدني من بينهم «الإسعاف الوطني» و«اتصالات» و«إنجازات» وغيرها، إلى جانب عدد من الإدارات الشرطية ذات اختصاص العمل في مجال الوقاية والسلامة العامة.

وأفاد قائد عام الدفاع المدني، اللواء جاسم محمد المرزوقي، بأن حملة «وقايتك هدفنا» تُعد إحدى حملات خطة التوعية الرئيسة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وتستمر أنشطتها على مدار ثلاثة أشهر متتالية تبدأ في الشهر الجاري وتتواصل حتى يوليو وتختتم فعالياتها في أغسطس المقبل، ويندرج تحتها مبادرات فرعية عدة، تتمثل في ثقافة التعامل مع الحريق، وسلامة المنشآت والتجمهر، وسلامة النقل البري والبحري، والسلامة في الصيف، وسلامة حجاجك، كما تتضمن حملة «وقايتك هدفنا» مشاركتين مجتمعتين هما الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، والاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتكثيف جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات.