«استشاري الشارقة» يجتمع لترسيخ المشاركة السياسية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التجربة الانتخابية للإمارة، وذلك وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يسهم في تكريس ودعم مبدأ الشورى، وترسيخ المشاركة السياسية للمواطنين من مرشحين وناخبين.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد أمس في مقر مكتب صاحب السمو الحاكم، برئاسة المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات العملية الانتخابية، والتصور المبدئي لمراحلها المختلفة، والجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري للعام الجاري 2019.

وبحثت اللجنة الخطط التنفيذية للجان الفرعية للانتخابات، وأبرز مهامها التي تركز على التوعية المجتمعية، والترويج للانتخابات المقبلة، والمتطلبات الفنية والتقنية، لتسهيل العملية الانتخابية.

كما ناقشت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سبل وآليات استقطاب مشاركة مختلف الفئات المجتمعية ممن تنطبق عليهم الشروط الانتخابية، بما يحقق أهدافها، ويترجم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها في تعزيز التجربة البرلمانية التي تشكل جزءاً مهماً من مسيرة التقدم والتطور الحضاري للدولة.

وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار، إن «اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ترسخ جهودها لتعزيز مسيرة العمل البرلماني في الإمارة، تماشياً مع سياسة التمكين والمشاركة السياسية التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأكد حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز مبدأ الشورى، والمحافظة على مكتسبات التجربة الانتخابية لإمارة الشارقة، التي تحققت في الدورة الأولى، وتعزيز نتائجها بالمزيد من النجاح والإنجاز.

وأضاف بن نصار: «من ضمن أولويات عمل اللجنة، التركيز على نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية دورهم في المشاركة السياسية، سواء كانت عبر الترشيح لعضوية المجلس الاستشاري أو الانتخاب».

• بن نصار: حريصون على مكتسبات التجربة الانتخابية وتعزيز الشورى.