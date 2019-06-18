شرطة أبوظبي تناشد الأسر عدم ترك السيارات مفتوحة داخل المنازل

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

بثت شرطة أبوظبي فيديو توعوياً يوضح مخاطر ترك السيارات مفتوحة، مناشدة الأسر تجنب مخاطر الإهمال، وعدم ترك السيارات مفتوحة داخل الفلل أو بالقرب من المنازل، تفادياً لوقوع الحوادث المميتة أو الخطرة، نتيجة استغلال الأطفال هذه الثغرة بدخول السيارات والعبث فيها، ثم إغلاقها من الداخل، ما يؤدي إلى وفاتهم أو اختناقهم.

وشددت على ضرورة المراقبة المستمرة للأبناء الصغار، وعدم نسيانهم أو الاعتماد على الآخرين في متابعتهم عند وقوف السيارات في مختلف المواقع، مع ارتفاع درجات حرارة الجو، تفادياً لوقوع حوادث قد تؤدي إلى اختناقهم أو تعرضهم للوفاة.

وذكرت أن معظم الحوادث التي تقع تكون نتيجة سوء تقدير من الوالدين أو مصطحبي الأبناء، ينجم عنها إهمال غير مقصود، قد يؤدي إلى حالة اختناق الأبناء داخل السيارة، بسبب حرارة الجو التي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون داخل السيارة.

وحثت الشرطة الأهالي على ضرورة الانتباه لسلامة أبنائهم، وعدم تركهم في السيارة بمفردهم والذهاب إلى شراء الأغراض، بحجة أنهم نائمون والسيارة مغلقة تماماً ومكيف الهواء في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض حالات الاختناق المميت قد تقع عند السهو عن الأبناء فترات طويلة، ونسيانهم في المركبات.

ونصحت شرطة أبوظبي الأسر عند قيامهم برحلات بسياراتهم للتسوق أو الوقوف بها مدة طويلة باتباع بعض الخطوات البسيطة المهمة، التي يتوجب على سائق السيارة الانتباه إليها والتركيز عليها، ومن أهمها عدم ترك الأطفال في السيارة دون مرافقة أحد، والتأكد من مغادرة جميع راكبي السيارة عند النزول منها، والتأكد من أن السيارة مقفلة دائماً، والنظر إلى السيارة من الداخل والخارج قبل مغادرتها.