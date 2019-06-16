«البنية التحتية» تنفذ 5 مشروعات لمبانٍ حكومية في الشارقة

المصدر: أمين الجمال - دبي

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية، حالياً، خمسة مشروعات مبان حكومية في إمارة الشارقة لجهات حكومية محلية واتحادية، بكلفة تزيد على 347 مليوناً و361 ألف درهم.

وذكر التقرير الشهري حول المشروعات الإنشائية للوزارة في مايو الماضي، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المشروعات الخمسة التي تنفذها في الشارقة تضم إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بكلفة 167 مليوناً و264 ألفاً و712 درهماً، موضحاً أن أعمال الإنشاء في المبنى بدأت يوليو الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال يونيو 2020، ووصلت نسبة الإنجاز 20%. ويتكوّن المشروع من مبانٍ عدة تشمل المبنى الرئيس ومبنى للعمليات، وآخر للخدمات، وثالث للتعيين، إضافة إلى المسجد، وغرف الحراسة، وتطبق الوزارة في المشروع «مبادرة مشروع 360»، وهي استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي، والمراقبة عن بُعد.

وتضم المشروعات الخمسة سور قيادة قوات الأمن الخاصة في الذيد، بكلفة تقديرية تبلغ 18 مليوناً و655 ألفاً و315 درهماً، ويبلغ طول السور الذي بدأ العمل به في سبتمبر الماضي، سبعة كيلومترات، ووصلت نسبة الإنجاز فيه 70%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل. وأشار التقرير إلى أن المشروعات الخمسة تضم إنشاء إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية في منطقة مزيرعة بالشارقة، بكلفة تقديرية تبلغ 16 مليوناً و241 ألفاً و480 درهماً، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأت أعمال الإنشاء فيه في أغسطس الماضي، 60%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال مارس 2020.

وتشمل المشروعات الخمسة، إنشاء وإنجاز مبنى الجنسية والإقامة في الشارقة (إحلال)، بكلفة تقديرية تبلغ 112 مليوناً و554 ألفاً 756 درهماً، وبدأت عمليات الإنشاء في سبتمبر 2017، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 83%، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى أن المشروع يتكوّن من مبنى رئيس ومبنى خدمات وغرفة حراسة، ويستخدم ألواح الطاقة الشمسية في عملية تسخين مياه المبنى، ومعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن المبنى.

وتضم المشروعات إنشاء وإنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية في منطقة مزيرعة بالشارقة، بكلفة تقديرية تبلغ 32 مليوناً و645 ألف درهم، وبدأت عمليات تنفيذ المشروع في فبراير 2018، ومن المتوقع الانتهاء منه في سبتمبر المقبل، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه 75%، ويتكوّن المشروع من مبنى رئيس وآخر للتصديقات وثالث للخدمات.