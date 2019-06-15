«كهرباء دبي» تدعم 5000 فيلا بألواح شمسية وموفرات للإنارة والمياه مجاناً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي، الشهر الجاري، تنفيذ مشروع لدعم 5000 فيلا، تابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمصابيح الموفرة للطاقة، إضافة إلى موفرات المياه، مجاناً.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع، الذي تنفذه وتديره شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إيسكو)، المملوكة لـ«ديوا»، في نهاية ديسمبر المقبل، وفق الرئيس التنفيذي للشركة، علي الجاسم، الذي أكد، لـ«الإمارات اليوم»، أن الفلل التي يستهدفها المشروع موزعة على تسع مناطق في دبي، نافياً صحة ما أثير من قبل البعض، حول شمول المشروع فلل المواطنين كافة.

وأوضح الجاسم أن المشروع يستهدف دعم الفلل المستفيدة بـ65 ألفاً من ألواح الطاقة الشمسية، و295 ألفاً من لمبات الإنارة الموفرة للطاقة، إضافة إلى 50 ألف موفر لاستهلاك المياه، مشيراً إلى أن المشروع أطلقته الهيئة.

وذكر أن الشركة عملت، منذ بداية العام الجاري، على تحديد الفلل المستفيدة من المشروع، وتواصلت مع أصحابها للسماح للشركة بالدخول إليها وتركيب الأجهزة، وقد بدأ ذلك فعلياً مع بداية الشهر الجاري.

وقال إن المشروع الكبير، الذي تنفذه الهيئة، من شأنه توفير استهلاك الطاقة في الفلل المستهدفة بما يتجاوز خمسة ملايين درهم سنوياً. وطالبت الهيئة أصحاب المنازل بالمشاركة في المبادرة الرائدة، لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وجعل إمارة دبي واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.