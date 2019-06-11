بلدية مدينة أبوظبي تنجز مشروع تطوير منطقة الزاهية بـ 258.8 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ودائرة النقل أعمال مشروع تطوير منطقة الزاهية بكلفة بلغت 258.8 مليون درهم، والذي نفذته على مساحة تقارب 277,5 ألف متر مربع، مقسمة إلى 69 ألف متر مربع طرقاً رئيسة، و43,3 ألف متر مربع طرقاً فرعية، و 164 ألف متر مربع مساحات تجميل للشوارع التي تدخل ضمن المشروع، حيث يغطي المشروع أجزاء من الأحواض شرق 12 وشرق 14.

وأوضحت البلدية أن المشروع تضمن تأهيل وتطوير مرافق خدمة، وتحسين الحركة المرورية، وممرات المشاة، وأعمال بنية تحتية (اتصالات، شبكات المياه والكهرباء) شاملة أعمال التوصيل بالشبكات الرئيسة، وأعمال إنارة الشوارع، وتركيب اللوحات المرورية، وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار وذلك على امتداد شارع الفردوس وشارع 10.

وأكدت أن أعمال المشروع كافة هدفت إلى إحداث نقلة نوعية في مكونات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لجميع السكان، وأيضاً تأهيل المرافق بما يتناسب مع النهضة الحضارية والشاملة التي تعيشها أبوظبي وضواحيها، إلى جانب تجسيد قيم ومعايير الاستدامة.

وقد تم تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، لا سيما أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدائبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع التزامها التام في تنفيذه وفقاً لمتطلبات الاستدامة وبناء على المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، منوهة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن.