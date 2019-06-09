ترقية «عريف أول» ساعدت مسافرة على وضع مولودها في مطار دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أمراً بترقية العريف أول حنان حسين محمد، مفتشة في إدارة أمن مبنى 2 بالإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، إلى الرتبة التي تلي رتبتها، نظير استجابتها بشجاعة، وحسّ الأمومة، لحالة ولادة غير طبيعية، تعرضت لها مسافرة من الجنسية الهندية، عند وصولها إلى مطار دبي الدولي، حيث رافقت المسافرة منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، وقدمت بمرافقة المسعف بينيشن شاكو، المساعدة اللازمة لها في عملية ولادة الجنين، الذي لم يتجاوز عمره الستة أشهر، وإنقاذه من حالته الحرجة، حيث أنعشته رئوياً، إلى أن تم نقلهما إلى المستشفى. وكرَّم المري، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، العريف أول حنان حسين محمد، وبينيشن شاكو، مسعف وفني طب طوارئ، من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك تقديراً لهما. وأكد أن ما قامت به العريف أول حنان، من حسن تصرف واستجابة سريعة، وتقديمها المساعدة اللازمة للمسافرة، ولموظف الإسعاف، في هذه الحالة الحرجة، يعكس الصورة المشرّفة لشرطة دبي، وقيمها المؤسسية، ودورها الإنساني والمجتمعي، ومستوى التدريب والتأهيل الذي تجلى في الاحترافية وسرعة الاستجابة لمثل هذه الحالة الطارئة. وتعود القصة إلى شهر أبريل الماضي، حيث باغت المخاض مسافرة من الجنسية الهندية، أثناء وجودها في مناطق التفتيش في المبنى 2 بمطار دبي الدولي، وسارعت المفتشة حنان لنقل المسافرة إلى غرفة التفتيش، نظراً لحالتها الصحية الحرجة التي يصعب نقلها إلى المستشفى، وتستدعي تقديم المساعدة الفورية لعملية الولادة، فكان لابد من توليدها في غرفة التفتيش، وتصاعد مستوى خطورة الموقف، عندما وضعت الأم طفلها، الذي كانت أيضاً حالته الصحية حرجة، خصوصاً تنفسه، حيث أجرت المفتشة إنعاشاً قلبياً رئوياً للطفل، وفقاً للطريقة التي تدربت عليها للتعامل مع مثل هذه الحالات، عبر ممارسة عملية الضغط على أماكن معينة لمرات عدة، لإعادة تنفسه، وبمساعدة من موظف الإسعاف، وهو ما أعاد تنفس الطفل، وأنقذ حياته، واستمر التعامل مع الحالة الطارئة، وتقديم العناية اللازمة للأم وطفلها، إلى أن تم نقلهما إلى المستشفى.