المصدر: دبي - الإمارات اليوم

درّاجات

اشتكى قراء السرعات الكبيرة للدرّاجات النارية التي تستخدم في توصيل طلبات الطعام، ما يُشكل خطورة على سلامتهم وسلامة المشاة داخل المناطق السكنية، لافتين إلى عدم تقيد بعضهم بالأنظمة المرورية، إلى جانب التجاوز المستمر واستخدام الممرات بين الشوارع بطريقة غير قانونية.

ملابس

شكك مستهلكون في جدية بعض عروض تخفيضات الأسعار لبعض محال الملابس، إذ لاحظ متسوق أن بعض المحال ترفع الأسعار قبل أن تضع علامة التنزيلات، ومن ثم يصبح السعر الجديد هو نفسه قبل فترة التنزيلات، مطالبين الجهات الرقابة بالتنبيه على المحال بالالتزام بجدية العروض التسويقية.

حلويات

مع حلول إجازة عيد الفطر المبارك وارتفاع الطلب على الحلويات والشوكولاتة، حذر مستهلكون من احتمال قيام بعض المحال بترويج بضائع جرى تخزينها لفترات طويلة وبيعها على أنها جديدة، وطالبوا بتشديد الرقابة على المخابز ومحال الحلوى، وتشجيعها على تقديم البضائع ذات الجودة المرتفعة للمستهلكين.

عبوات

تساءل قراء في ما إذا كانت هناك معايير صحية تطبّق على تصنيع العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف وجبات الطعام، خصوصاً الساخنة منها، لافتين إلى تأثرها بشكل كبير بدرجات الحرارة المرتفعة.

بطارية

رفض محل في دبي طلباً من مستهلك بالاسترداد النقدي بقيمة 150 درهماً، لبطارية سيارة اشتراها واكتشف أنّ فيها عيباً صناعياً، فتقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي، التي حققت في الشكوى، وتبين أنه لا يوجد أي خلل في البطارية، فتم إعلامه بأنه لا يحق له الاسترداد وتم إغلاق الشكوى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com