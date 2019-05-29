«الخارجية» تتيح للمواطنين بالخارج تجديد جواز السفر إلكترونياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» بأنه بإمكان مواطني دولة الإمارات أثناء تواجدهم بالخارج التقدم بطلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز السفر للطوارئ في حال فقدان الجواز إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mofa.gov.ae.من دون الحاجة للذهاب إلى السفارة.

وتشمل إجراءات تجديد جواز السفر من خلال السفارة إحضار الأوراق المطلوبة في حال طلب تجديد جواز السفر، وهي: أصل جواز السفر، وست صور شخصية، و55 درهماً رسوم تجديد جواز السفر، وإرفاق ما يثبت سبب تواجد المواطن في الخارج. وفي ما يخص الحصول على جواز السفر للطوارئ في حال فقدان الجواز يطلب صورة من جواز السفر، وصورة من بطاقة الهوية، وصورة من خلاصة القيد كاملة، ومحضر فقدان جواز السفر مصدق عليه من قبل السفارة.