"الخارجية" تتيح للمواطنين بالخارج تجديد جواز السفر إلكترونياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر " أنه بإمكان مواطني دولة الإمارات أثناء تواجدهم بالخارج التقديم على طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز السفر للطوارئ في حال فقدان الجواز إلكترونياً عبر موقع الوزارة www.mofa.gov.ae.من دون الحاجة للذهاب الى السفارة.

وتشمل اجراءات تجديد جواز السفر من خلال السفارة احضار الأوراق المطلوبة في حال طلب تجديد جواز السفر هي، أصل جواز السفر، و6 صور شخصية، و55 درهماً رسوم تجديد جواز السفر، وإرفاق ما يثبت سبب تواجد المواطن في الخارج، وفيما يخص الحصول على جواز السفر للطوارئ في حال فقدان الجواز فيطلب، صورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الهوية، وصورة عن خلاصة القيد كاملة، ومحضر فقدان جواز السفر مصدق عليه من قبل السفارة.