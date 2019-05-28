«طرق دبي» تخصص رقماً هاتفياً لأصحاب لوحات «الأجرة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تفعيل نظام التواصل على مدار الساعة، لصرف التعويض النهائي لأصحاب لوحات مركبات الأجرة، والبالغة قيمته 170 ألف درهم لكل لوحة، والتي تم اعتمادها من خلال القرار رقم 8 لسنة 2018، بشأن التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي، وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وتتلخص الآلية الجديدة في تخصيص رقم الهاتف 6051555- 04، الذي يمكن من خلاله لأصحاب لوحات أرقام مركبات الأجرة التواصل والاستفسار عن الإجراءات المطلوبة لصرف التعويض، على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع. وبلغ عدد اللوحات المشمولة 6658 لوحة، تم تحديث بيانات 4790 لوحة، وصرف تعويض نهائي لـ1725 لوحة، وهناك 1868 لوحة لم يتم تحديث بيانات المستفيدين منها أو ورثتهم. ويتطلب صرف المبالغ تحديث البيانات، وتقديم الطلبات عن طريق مكتب خاص بالمبنى الرئيس للهيئة، وصرف التعويض يبدأ خلال ستة أشهر من استيفاء الطلب. ويتضمن تحديث بيانات المستفيدين: صورة الهوية، وجواز السفر، وشهادة ملكية اللوحة، ورسالة معتمدة من البنك برقم الحساب، وتعبئة نموذج إقرار التنازل في حال الرغبة في التعويض النهائي. أما للورثة فالتحديث يتضمن مستندات ملكية الرقم، وصورة الهوية وجواز السفر لكل وريث، وصورة من حصر الإرث أو الإعلام الشرعي، وموافقة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر حال وجود قُصر، ورقم الحساب.

وتم في بداية الشهر الجاري اعتماد مكرمة 2019 لأصحاب اللوحات، وصرفت الهيئة مستحقات المستفيدين والورثة بقيمة 5000 درهم عن كل لوحة، للذين أجروا تحديث بياناتهم.