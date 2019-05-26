تشغيل 8 محطات كهرباء جديدة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة برنامجاً لتطوير وتعديل الشبكات في عدد من المناطق، بالإضافة إلى تشغيل ثماني محطات جديدة جهد 33 كيلوفولت، منذ بداية العام الجاري، ما يسهم في تحقيق الثبات والاستقرار للشبكات الكهربائية.

وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في تطوير شبكات النقل والتوزيع، وإضافة محطات جديدة.

وأضافت مدير إدارة التخيل الهندسي، المهندسة مي الليم، أن المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة، ستسهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في مناطق عدة، كما تخدم عدداً من المشروعات التطويرية الجديدة.