شرطة أبوظبي تعمم الحجز الذكي للمركبات في يونيو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ شرطة أبوظبي تعميم خدمة الحجز الذكي للمركبات اعتباراً من يونيو المقبل، التي فعّلتها أخيراً في مرور أبوظبي، لتشمل كل مراكز الخدمة في إدارة مرور المناطق الخارجية، والعين والظفرة.

وتعمل خدمة الحجز الذكي للمركبات بحيث تكون في عهدة مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، عن طريق تثبيت جهاز في المركبات المحجوزة، وفق تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية، العميد سهيل سعيد الخييلي، بأن الخدمة الجديدة متوافرة حالياً في إدارة مرور أبوظبي، عبر تقديم رسوم الحجز الذكي بمبلغ 15 درهماً عن كل يوم حجز، لافتاً إلى أن الخدمة تتوافر عبر التوجه بالمركبة المراد حجزها إلى أحد مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي، وتقديم المستندات المطلوبة وتشمل الهوية وملكية المركبة، وتثبيت جهاز الحجز الذكي من قبل الجهة المختصة، والتوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 ظهراً، وإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي إلى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء الحجز.

وذكر مدير قطاع العمليات المركزية أن الخدمة تمتاز بإمكانية حجز المركبة بالموقع الذي يختاره المالك في أي مكان بإمارة أبوظبي، وتفعيلها عن طريق تثبيت جهاز الحجز دون الحاجة لقفل حركة المركبة في الحالات الطارئة، مشيراً إلى أنه بالإمكان إتمام جميع المعاملات المرورية خلال فترة الحجز الذكي، ومنح المتعامل مهلة 48 ساعة لإعادة تسليم جهاز الحجز بعد انتهاء الفترة، والعناية بالمركبة في موقع حجزها من خلال تشغيلها لضمان سلامة أجزائها.