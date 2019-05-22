توصيل الكهرباء والمياه لـ 201 مسكن في كلباء

المصدر: كلباء - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن الانتهاء من توصيل خدمات الكهرباء والمياه لـ201 مسكن، تابعة لمشروعات الإسكان الحكومية بمدينة كلباء، حيث تم توصيل خدمات الكهرباء والماء لـ33 مسكناً بمنطقة السور، تابعة لدائرة الإسكان بالشارقة، و38 مسكناً بمنطقة الساف، تابعة لوزارة تطوير البنية التحتية، و130 مسكناً بمنطقة الساف، تابعة لوزارة شؤون الرئاسة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تسعى لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كل مناطق إمارة الشارقة، بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كل مناطق إمارة الشارقة سوى أيام قليلة، بعد استلام طلبات توصيل الكهرباء وتنفيذ الضوابط والشروط المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء، إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار، وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه دون أي تأخير، بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة كلباء، المهندسة موزة الزعابي، أن هناك العديد من المشروعات التطويرية التي يتم تنفيذها في مدينة كلباء، تشمل إنجاز محطة الساف (2) التي تغذي 163 منزلاً، وإنجاز 90 محطة تغذي مول كلباء ومشروع نزل الرفراف بكلباء وبعض المباني الحكومية بالمنطقة، وإنشاء 40 محطة في مناطق مختلفة بمدينة كلباء ووادي الحلو، وتمديد كيبلات في شبكة مدينة كلباء، وتوسعة كيبلات الضغط المنخفض بمقدار 14.6 كم، وتركيب أكثر من 67 صندوق تغذية كهربائية بمناطق مختلفة بمدينة كلباء ووادي الحلو، وتوسعة كيبلات الضغط المنخفض بمقدار 2500 متر وتمديد كيبل خدمات للمشتركين بمقدار 18 ألف متر، وترقية خمس محطات بمناطق مختلفة بالمدينة لضمان استقرار الشبكة.