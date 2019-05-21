تمديد فترة طلبات التظلم للمتقدمين إلى برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تمديد فترة تقديم طلبات التظلم للمتقدمين، ممن لم يستوفوا الشروط، أو ممن يعتقدون أنهم يستحقون قيم دعم مالي أعلى، استناداً إلى شروط برنامج الدعم حتى الـ20 من الشهر المقبل.

وأرجعت الهيئة قرارها بتمديد فترة تقديم طلبات التظلم من أجل التأكد من أن جميع من أبلغوا بنتائج طلباتهم طبقت عليهم شروط ومعايير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، تحقيقاً للشفافية والعدالة المُطلقة في تقييم الطلبات، موضحة أن التمديد سيمكن جميع مقدمي الطلبات من إرفاق المستندات والوثائق التي تدعم طلباتهم، حرصاً على إتاحة فرصة أخرى للنظر في تلك الطلبات ودراستها بناء على المعطيات المرفقة.

وكانت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أعلنت عن إبلاغ نحو 95% من إجمالي مقدمي الطلبات في المرحلة الأولى من البرنامج بنتائج طلباتهم، سواء ممن استوفوا أم ممن لم يستوفوا شروط ومعايير البرنامج، في حين تتم دراسة الحالات المتبقية عبر زيارات منزلية يتم إجراؤها من قبل الأخصائيين الاجتماعيين.

وقال مدير إدارة طلبات الدعم في الهيئة، أحمد العزيزي: «نحرص على دراسة الطلبات التي يستقبلها البرنامج، لذلك فقد تم تمديد فترة تقديم التظلم حتى نمكن كل من قدم طلباً من تقديم وثائقه التي تثبت إمكانية حصوله على الدعم».