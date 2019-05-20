«طرق دبي» تحقّق وفراً كهربائياً بمعدل 21.7 غيغاواط/‏‏ساعة خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تحقيقها وفراً كهربائياً بلغ 21.7 غيغاواط/‏‏ساعة، خلال عام 2018، وذلك بواقع 9340 طناً، خفضاً للانبعاثات الكربونية، عبر إحلال وحدات إنارة الطرق من نوع LED، بدلاً من الإنارة التقليدية من نوع HID، في الوقت الذي اعتمدت فيه خطة تطبيق هذه النوعية من عمليات الإحلال، بعد النجاح الذي حققته في تحقيق وفر كهربائي يفوق 50%، من خلال المشروعات التجريبية ضمن البحوث التطويرية والدراسات في أماكن عدة بإمارة دبي، مثل منطقة الراشدية.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي: «تم تحقيق إجمالي وفر كهربائي خلال عام 2018 مقداره 21.7 غيغاواط ساعة، بواقع انخفاض الانبعاثات الكربونية بمعدل 9340 طناً، وأن المؤسسة حققت أداءً استثنائياً في مؤشر كفاءة الانارة للطرق بنسبة 125%»، مشيرة إلى أن من المتوقع ازدياد الوفر الكهربائي خلال عام 2019، ليصل الى ما يقارب 26 غيغاواط/‏‏ ساعة، أي بنسبة زيادة تساوي 18% على الوفر المحقق خلال عام 2018، مؤكدة أهمية تبني مبادرات مجتمعية لنشر الوعي حول ترشيد استهلاك الطاقة حسب توجهات الحكومة وخطة دبي 2021، وتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة لدى المواطنين والمقيمين في الإمارة في هذا المجال، ولفتت إلى أن هذه الممارسات تؤدي الى إحداث تغيير إيجابي على المستوى البيئي والاقتصادي والمجتمعي.

وأضافت: «إن مؤسسة المرور والطرق ملتزمة بتحقيق رؤية دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة بوضع خطط واضحة لترشيد الطاقة، وإن مبادرة تطبيق عمليات إحلال وحدات إنارة الطرق التقليدية HID بأخرى من نوع LED، تأتي ضمن مبادرات الهيئة لترشيد الطاقة التي تديرها المؤسسة، ومنها عمليات الإطفاء الجزئي في المناطق السكنية، وعمليات تعديل ساعات العمل لإنارة الطرق، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق».

• اعتماد خطة تطبيق وحدات الإنارة غير التقليدية بالإمارة.