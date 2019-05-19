بلدية دبي تطلب بيان السعرات الحرارية على الأغذية المحضرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي تعميماً للمؤسسات الغذائية بدبي، يلزمها ببيان السعرات الحرارية على قائمة كل الأغذية المقدمة في المؤسسات التي تقدم الوجبات المحضرة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التوعية بالقيمة التغذوية للوجبات التي يتناولها المستهلكون، وإلى تمكينهم من التعرف إلى المعلومات الخاصة بالأطعمة، لتكون أول جهة محلية تطبق ذلك.

وأكد مدير عام بلدية دبي داود الهاجري، أن بيان السعرات الحرارية على قائمة الأصناف الغذائية يدخل ضمن جهود البلدية لحياة صحية أفضل، كما تأتي تلك الجهود متوافقة مع الأجندة الوطنية للتغذية 2017-2021.

وقال إن مبادرة بلدية دبي تأتي لإلزام المؤسسات باتباع الشفافية الكاملة في توضيح السعرات الحرارية على كل الأغذية، لإعطاء المستهلكين إمكانية اختيار الأغذية التي تناسب وضعهم الصحي، كما تعتبر هذه المبادرة من المشروعات المبتكرة لبلدية دبي، حيث تعمل الدائرة من خلالها على تشجيع المطاعم لتوفير وجبات صحية وشهية للمستهلكين، تحقيقاً لرؤية بلدية دبي في تطوير مدينة سعيدة ومستدامة.

وأضاف أن المبادرة تأتي مع تزايد سرعة نمط الحياة، حيث يلجأ المستهلكون إلى خيارات غذائية غير صحية، لسهولة الحصول عليها، لذا حرصت البلدية على التشجيع على توفير وجبات متوازنة وصحية، مساهمة منها في الحماية من الأمراض التي قد تسببها الوجبات غير الصحية. وبناءً على التعميم فإن المهلة الأولى ستكون للمطاعم والكافتريات والمقاهي ذات الأفرع التي تزيد على خمسة، حتى نوفمبر المقبل، أما المرحلة الثانية فستشمل المطاعم ومؤسسات التموين الغذائي والفنادق ويكون التطبيق في يناير 2020.