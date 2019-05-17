"فرحة وطن" .. عقد قران حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد

المصدر: دبي - الامارات اليوم

وجه مواطنون ومقيمون التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة عقد قران سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وعمت رسائل الفرح حسابات التواصل الاجتماعي في الدولة وخارجها، رافعة اسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لعقد قران أنجاله.

ونشرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صورة تجمع الأخوة الثلاثة على حسابها بموقع "انستغرام"، مهنئة بعقد القران، وعلقت بعبارة "فرحة وطن".