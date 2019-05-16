«حماية المستهلك»: منع بيع منتجات مستوردة في سوق الشبرة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، 16 محلاً مخالفاً في سوق الخضار والفواكه وسوق الشبرة المحلي برأس الخيمة، تعرض منتجات مستوردة من خارج الدولة أمام محالها التجارية دون تبريد، ودون كتابة نوع المنتج وسعره بشكل واضح للمستهلكين.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال جولة ميدانية نفذتها الوزارة أمس، إنه يمنع على جميع التجار في سوق الشبرة المحلي بيع أي خضار أو فواكه مستوردة من خارج الدولة لأنها لا تتحمل البقاء فترات طويلة في درجات الحرارة، وتكون معرضة للتلف وغير صالحة للاستهلاك من قبل المستهلكين، ولأن سوق الشبرة مخصص لبيع المنتجات المحلية.

وأضاف أنه تم التنبيه على جميع التجار بعدم عرض وبيع أي منتجات مستوردة غير المنتجات المحلية لإمارة رأس الخيمة، لأن سوق الشبرة مخصص لدعم أصحاب المزارع المحلية في الإمارة.

وأشار إلى أنه من المخالفات التي تم رصدها في سوق الخضار والفواكه قيام بعض التجار ببيع رطب مستورد وغير صالح للاستهلاك وعرضه أمام محالهم التجارية تحت أشعة الشمس ودون وضعه في ثلاجات التبريد. وتابع أن نوعية الرطب الذي يتم بيعه للمستهلكين رديء ولا يصلح للاستهلاك، لأنه تم زرعه في غير وقته، حيث يتم تعريضه لإضاءة عالية ومستمرة في بلد المنشأ من أجل الاستعجال في نموه بطريقة غير طبيعية.

وأضاف أنه يتم بيع كيلوغرام الرطب المستورد بقيمة 60 درهماً، وأن الوزارة وجهت التجار وأصحاب المحال التجارية في سوق الخضار والفواكه بمنع بيع تلك النوعية من الرطب أمام المحال، وستتواصل مع الجهات المختصة في رأس الخيمة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الباعة المتجولين في سوق الخضار والذين يقومون بعرض منتجاتهم في مركباتهم دون الالتزام بالقوانين.