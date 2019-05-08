حملة لمواجهة الكتابة على الجدران في بني ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، عبر مركز بلدية الوثبة، حملة لإزالة الكتابة العشوائية على الجدران، بهدف مواجهة كل أشكال مشوّهات المظهر العام، والحفاظ على الأصول العامة والخاصة.

وشملت الحملة منطقة بني ياس، حيث شارك في الحملة طلاب مدرسة حمزة بن عبدالمطلب، واستهدفت الحملة - إلى جانب أهدافها الميدانية المتمثلة في تنظيف الجدران المشوّهة بالكتابات العشوائية - توعية الطلاب بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة.

وأشار المركز إلى أن هذه الحملة استهدفت كذلك تعزيز المسؤولية المجتمعية لمواجهة مشوّهات المظهر العام على اختلاف أشكالها، وتحفيز روح المبادرات المجتمعية للحدّ من هذه الظواهر، والمحافظة على نظافة الشوارع والمدن والمباني، والارتقاء بالسمة الجمالية والحضارية لكل المدن.

وتنظم بلدية مدينة أبوظبي بشكل دوري ومستمر حملات توعية وميدانية للتخلص من ظاهرة الكتابة على الجدران، التي تعدّ من أكثر مشوّهات المظهر العام ضرراً.