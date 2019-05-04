المصدر: الامارات اليوم

طعام

استوقف رواد معرض أبوظبي للكتاب، هذا العام، انتشار عربات بيع الأطعمة والمثلجات والمشروبات بين أجنحة المعرض، وتخصيص ركن للترفيه وتناول الطعام في المعرض، يقدم عروضاً سحرية وترفيهية.

مضايقات

طالب سكان في العين، يقطنون في منطقة الجيمي السليمي، قرب أحد الفنادق المعروفة، الجهات المختصة بوضع حد لأصحاب السيارات الخاصة، الذين يقومون بمضايقة النساء والفتيات، اللاتي يمارسن رياضة المشي حول حديقة الماسة.

إعلانات

استغرب قارئ انتشار عدد كبير من الإعلانات المزيفة، في مجموعات «فيس بوك» المخصصة لبيع الأغراض المستعملة، مطالباً السلطات بضرورة تكثيف الرقابة عليها.

بريد

اشتكى متعامل مع «بريد الإمارات» من عدم الالتزام بمواعيد إرسال الشحنات، موضحاً أنه تلقى اتصالاً بموعد استلام الشحنة، واضطر لعدم الخروج من المنزل في اليوم المحدد، لكن المندوب لم يحضر، ولم يتم إعلامه بتأجيل الموعد، في حين وصلت الشحنة في اليوم التالي.

كتب

شكا ذوو طلبة، في مدارس خاصة، تأخر استلام أبنائهم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثالث، رغم مرور أكثر من أسبوع على بدء الدراسة، منبهين إلى أن هذه المشكلة تتكرر بصفة دائمة، ما يزيد عبء التحصيل الدراسي والمذاكرة على الطلبة.

مترو

اقترح سكان في أبوظبي دراسة إقامة «مترو» يربط بين المناطق الخارجية وجزيرة أبوظبي، ما يخفف استعمال المركبات، ويحد من الازدحام المروري على الطرق الخارجية، خصوصاً خلال فترات الذروة.

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