نيابة دبي تواكب «عام التسامح» بسوق للأسر المنتجة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شكلت مبادرة «سوق التسامح»، التي نظّمها المجلس النسائي في نيابة دبي، أخيراً، خطوة مهمة نحو تعزيز قيمة التسامح، التي تحتفي بها الدولة هذا العام.

واختارت النيابة العامة اسم السوق، المخصص للمشروعات الخاصة بموظفات النيابة العامة والأسر المنتجة، ليواكب «عام التسامح».

وثمّن النائب العام لدبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، تفاعل الموظفات المشاركات فيه، ودور المجلس النسائي في استقطابهن لإبراز مواهبهن وكفاءتهن في إدارة المشروعات الخاصة والصغيرة، التي تؤكد قدرتهن على الإسهام في صناعة مستقبل مزدهر لأسرهن ومجتمعهن، ينعم بالاستقرار والرفاه.