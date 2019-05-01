7 جهات تعرض 31 وظيفة للمواطنين في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

أطلقت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أمس، مبادرة اليوم الواحد للتوظيف، بمشاركة سبع جهات حكومية وخاصة في مقر الجامعة الأميركية برأس الخيمة، حيث وفرت الجهات المشاركة 31 وظيفة شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل، وشهد يوم التوظيف إقبالاً من قبل المواطنات الجامعيات.

وقال المدير العام للدائرة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، في تصريحات صحافية، إن الدائرة تتعامل مع ملف التوطين من خلال تطبيق استراتيجية حكومة رأس الخيمة 2030، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو إتاحة الفرصة لالتقاء الباحثين عن عمل مع العارضين للوظائف الشاغرة في المكان نفسه.

وأوضح أن مبادرة اليوم الواحد سيتم تكرارها خلال العام الجاري حال نجاحها في توطين أكبر عدد من الوظائف المعروضة، لافتاً إلى أن سبعة شركاء في القطاعين الحكومي والخاص استجابوا للمبادرة، وعرضوا الوظائف الشاغرة لديهم.

وتابع أن الدائرة استعانت بقاعدة بيانات الباحثين عن عمل لديها، وتواصلت مع 75 مواطناً ومواطنة، وعرض 31 وظيفة شاغرة مناسبة لتخصصاتهم وتطلعاتهم، كما تم التواصل مع الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الثانوية العامة لإجراء مقابلات مفتوحة في الوظائف التي لا تحتاج إلى تخصصات محددة، مثل الوظائف الشواغر في الاستقبال والمبيعات والعمل الميداني. وأوضح أن الدائرة تعمل على تعزيز المواطن الباحث عن عمل من خلال محور التمكين، عبر إقناعه بقبول إجراء المقابلات الشخصية، وتدريبه على استراتيجية البحث عن وظيفة، وإخضاعه لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع سوق العمل.

3 اتفاقات

شهدت مبادرة اليوم الواحد للتوظيف إقبالاً لافتاً للمواطنات الباحثات في عمل، نظراً لاهتمامهن بالعمل داخل إمارة رأس الخيمة، ولصعوبة تنقلهن مسافات بعيدة عن الإمارة.

وقال المدير العام لدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، إنه تم توقيع ثلاثة اتفاقات مع هيئة المناطق الاقتصادية (راكز) وبنك رأس الخيمة الوطني، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب في مجال التوطين وتوفير الوظائف للمواطنين الباحثين عن عمل.