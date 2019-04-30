حمدان بن راشد يدشن مشروع توسعة المحطة «إم» لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشَّن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، مشروع توسعة المحطة «إم» التابعة للهيئة بجبل علي؛ أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، التي وصلت كلفتها الإجمالية مع التوسعة إلى 11.6 مليار درهم، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية، بعد التوسعة، إلى 2885 ميغاوات من الكهرباء، و140 مليون غالون من المياه المُحلَّاة يومياً، معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة.

وشملت توسعة المحطة «إم»، التي وصلت كلفتها إلى نحو 1.5 مليار درهم، واستغرقت 20 مليون ساعة عمل، إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة، بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميغاوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن مشروع توسعة المحطة «إم» يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وإنجازاً جديداً تضيفه الهيئة لإنجازاتها الطموحة، تعزيزاً لمسيرتها نحو أرقى المراتب العالمية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعزيز مكانة دبي، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة، وبما ينسجم مع «مئوية الإمارات 2071»، لرفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وقال إن الهيئة حرصت على استخدام معايير رائدة عالمياً، في مختلف مراحل تنفيذ مشروع توسعة المحطة «إم»، وبالاعتماد على أفضل التقنيات العالمية، وأحدث الأجهزة الذكية المتطورة، والأنظمة التقنية الفائقة الدقة.

وتضمنت أعمال التوسعة استكمال أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث خلال فترة الإنشاء، وتم التركيز على بناء القدرات، ونقل الخبرات العالمية للكوادر المواطنة، بما يسهم في توطين قطاع الطاقة.

وشملت توسعة المحطة «إم» إضافة توربينين غازيين ثنائيي الوقود، بقدرة إنتاجية بلغت 263.5 ميغاوات لكل وحدة، مع غلايتين لاستعادة الحرارة المُهدرة لإنتاج البخار، إضافة إلى توربين بخاري من شركة سيمنس بقدرة 173 ميغاوات، ويسهم مشروع التوسعة في رفع كفاءة استخدام الوقود الكلية للمحطة (إم)، من 82.4% إلى 85.8%، وهي من أعلى معدلات كفاءة استخدام الوقود في العالم. وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بشكل مستمر، على تطوير بنية تحتية قوية لتأمين إمدادات الكهرباء والمياه وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وتصل القدرة الإنتاجية الكلية للهيئة إلى 11.100 ميغاوات من الكهرباء، و470 مليون غالون من المياه المُحلّاة يومياً.

11.6

مليار درهم، الكلفة الإجمالية لأكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة.