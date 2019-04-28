خطة لتطوير شبكة المياه بمنطقة القرائن في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن البدء في تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير شبكة المياه بالكامل، في منطقتي «القرائن 2» و«القرائن 3» بشبكة مياه تصل إلى 51 كيلومتراً، باستخدام أنابيب الألياف الزجاجية الحديثة ضمن خطة زمنية لا تتجاوز عاماً من تاريخ بدء المشروع لكلتا المنطقتين، بحيث يتم الانتهاء من كل الأعمال التطويرية منتصف مارس 2020.

وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تواصل تقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كل مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات تطوير شبكة المياه تأتي ضمن خطط الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن شبكات المياه تمتد لأكثر من 3500 كيلومتر في الشارقة، ويبلغ الإنتاج 110 ملايين غالون يومياً في الإمارة، منها 90 مليون غالون في مدينة الشارقة.